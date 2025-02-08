شكرا لقرائتكم خبر عن لحاجزى مشروع جنة مصر بالقاهرة الجديدة.. اعرف موعد استلام شقتك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز القاهرة الجديدة عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من غد الأحد الموافق 9/2/2025، وحتى يوم الخميس 27/2/2025.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 9/2/2025، ووحدات العمارة رقم 83، يوم الإثنين 10/2/2025، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الثلاثاء 11/2/2025، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الأربعاء 12/2/2025، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الخميس 13/2/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 86، يوم الأحد 16/2/2025، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الإثنين 17/2/2025، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 18/2/2025، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأربعاء 19/2/2025 ، ووحدات العمارة 87، يوم الخميس 20/2/2025.

وقال، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 23/2/2025، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الإثنين 24/2/2025، ووحدات العمارة رقم 228، يوم الثلاثاء 25/2/2025 ، ووحدات العمارة رقم 229، يوم الأربعاء 26/2/2025، ووحدات العمارة رقم 231، يوم الخميس 27/2/2025.