شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم.. خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية ، محركات البحث خلال الساعات الماضية ، بحثا عن رابط نتائج الشهادات الإبتدائية والإعدادية الأزهرية ، حيث انتهت أعمال التصحيح والمراجعة ومن ثم يتبقي اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، نتائج الفصل الدراسى الأول وإعلانها ، والمتوقع خلال ساعات.

ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)

https://www.azhar.eg/splash.html

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.