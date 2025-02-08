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الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور

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  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 1/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 2/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 3/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 4/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 5/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 6/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 7/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 8/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 9/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 10/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 11/12
  • الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة.. صور 12/12

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

السبت، 08 فبراير 2025 11:05 ص

تسلمت طواقم الصليب الأحمر، الإسرائيليين المفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: "الياهو داتسون يوسف شرابي، اور ابراهم ليشها ليفي، اوهاد بن عامي".

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها "نحن الطوفان.. ونحن اليوم التالي"، في دير البلح وسط قطاع غزة.

ومن المقرر أن تنسحب إسرائيل من محور نتساريم، الأحد، وفقاً لـ"اتفاق غزة".

على الناحية الأخرى، تستعد مصلحة السجون الإسرائيلي، للإفراج عن 183 أسيرا من سجن كتسيعوت.

وقررت الفصائل الفلسطينية، الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل هذه الدفعة منهم 72 محكومين بالمؤبد والأحكام العالية.

وسيتحرر 42 أسيرا وسيعودون إلى الضفة الغربية وسيتم أبعاد 7 والبقية إلى قطاع غزة.

تسليم الأسرى
تسليم الأسرى

 

أور ليفي
أور ليفي

 

محتجز
محتجز

 

الأسير الإسرائيلي
الأسير الإسرائيلي

 

عملية التسليم لطواقم الصليب الأحمر
عملية التسليم لطواقم الصليب الأحمر

 

 

عناصر وحدة الظل
عناصر وحدة الظل
مسئول التسليم
مسئول التسليم

 

سيارات الصليب الأحمر
سيارات الصليب الأحمر

 

منصة تسليم الأسرى
منصة تسليم الأسرى
صورة الرهائن
صورة الرهائن
عناصر الفصائل الفلسطينية
عناصر الفصائل الفلسطينية

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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