شكرا لقرائتكم خبر عن رابط قناة مدرستنا للثانوية العامة استعدادا للنماذج الاسترشادية للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، عبر قناة مدرستنا 3 للثانوية العامة عبر هذا الرابط

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ويستطيع الطلاب متابعة قناة مدرستنا 3 للثانوية العامة، حيث يتم توفير شرح للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية الأساسية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025 ، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025،

وأعلنت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الجديد :

- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024 / 2025 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة او الرياضية التي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم

- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012 / 2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ، ولم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان

- الطلاب الذين تم اسقاط قيدهم بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنزيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته ( ولا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما )

