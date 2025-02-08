شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروعات حدائق تلال الفسطاط ومدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بجولة تفقدية بحدائق تلال الفسطاط، ومدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتابع وزير الإسكان في جولته عناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ومشروعات الإسكان، ومحطة معالجة للصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وغير ذلك من مشروعات.