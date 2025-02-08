شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: توفير نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية على قناة مدرستنا 3 والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فرصة للطالب لكى يعيش تجربة التعامل مع امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث إن النماذج الاسترشادية مهمة لإزالة الرهبة والخوف من الطلاب، مشيرة إلى أنه سيتم اتاحتها للطلاب قريباً عبر قناة مدرستنا 3، موضحة أن النماذج سوف يتم شرحها والإجابة عن أسئلتها للطلاب من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية الأساسية للثانوية العامة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ، حيث تبدأ اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025 ، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025،

وأعلنت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الجديد :

- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024 / 2025 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة او الرياضية التي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم

- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012 / 2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ، ولم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان

- الطلاب الذين تم اسقاط قيدهم بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنزيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته ( ولا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما )

