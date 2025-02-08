شكرا لقرائتكم خبر عن سجن "كتسيعوت" الإسرائيلى يستعد للإفراج عن 183 أسيرا مقابل 3 محتجزين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مصلحة السجون الإسرائيلي، للإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت.

وقررت الفصائل الفلسطينية، الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل 183 اسيرا فلسطينيا منهم 72 محكومين بالمؤبد والأحكام العالية.

وسيتحرر 42 أسيرا إلى الضفة الغربية وسبعة أبعاد والبقية إلى قطاع غزة.