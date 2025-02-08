شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب إعلام الأسرى: الدفعة الخامسة لصفقة التبادل تتضمن الإفراج عن 183 فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب إعلام الأسرى، إن الدفعة الخامسة لصفقة التبادل تتضمن الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتندرج عملية التبادل المرتقبة ضمن سلسلة عمليات سابقة نجحت في إعادة 13 محتجزًا إسرائيليًا وخمسة عمال تايلانديين من جانب حماس، مقابل إطلاق سراح 583 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يومًا، تنص البنود على الإفراج تدريجيًا عن 33 إسرائيليًا محتجزًا بغزة، سواءً الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.