شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لموزمبيق فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا أمس الجمعة، مع "ماريا مانويلا لوكاش" وزيرة خارجية موزمبيق.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للوزيرة الموزمبيقية على توليها منصب وزير الخارجية، مشيراً إلى تطلعه للعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وأكد على الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقاتها مع موزمبيق والذي برز في زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى موزمبيق في 2023.

أشار وزير الخارجية أيضاً إلى أهمية تعزيز أطر التعاون القائمة واستشراف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة مع الاحتفال العام الجاري بذكرى 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأكد الوزير على مواصلة التزام مصر بدعم جهود موزمبيق في مجال مكافحة الإرهاب من منظور شامل للأبعاد الأمنية والعسكرية والفكرية والاجتماعية والتنموية، منوهاً إلى الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الصدد.

ناقش الوزيران ترتيبات عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين خلال العام الجاري، كما تم تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ترتيبات انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي القادمة والمسائل الخاصة بتعزيز عمل أجهزة الاتحاد والإصلاح المؤسسي.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق وتبادل تأييد ترشيحات البلدين في المنظمات الدولية والإقليمية.