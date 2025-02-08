شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم شمامسة جددا بإيبارشية السويس برتبة دياكونيين والان مع تفاصيل الخبر

صلى الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس، صباح اليوم، القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا انطونيوس، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة اثنين من الخدام شمامسة في رتبة دياكون (شمامس كامل)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها وهما:

١. الخادم عادل وليم باسم دياكون متى.

٢. الخادم جرجس جودة باسم دياكون مرقس.

وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وعدد من أفراد الشعب.