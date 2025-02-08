أخبار مصر

الكنيسة ترسم شمامسة جددا بإيبارشية السويس برتبة دياكونيين

0 نشر
0 تبليغ

الكنيسة ترسم شمامسة جددا بإيبارشية السويس برتبة دياكونيين

شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم شمامسة جددا بإيبارشية السويس برتبة دياكونيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد الأحمدى

السبت، 08 فبراير 2025 10:32 ص

صلى الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس، صباح اليوم، القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا انطونيوس، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة اثنين من الخدام شمامسة في رتبة دياكون (شمامس كامل)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها وهما:

١. الخادم عادل وليم باسم دياكون متى.
٢. الخادم جرجس جودة  باسم دياكون مرقس.

وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وعدد من أفراد الشعب.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements