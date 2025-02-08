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البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتي

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  • البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتي 1/3
  • البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتي 2/3
  • البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينتي 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – بتول عصام

السبت، 08 فبراير 2025 08:50 ص

يترأس، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حاليا، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي، وذلك بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشعب الكنيسة.

وكان البابا تواضروس استقبل في المقر البابوي بالقاهرة أمس، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، الذي عرض بعض الأمور الخاصة بالإيبارشية قداسة البابا، واستمع لرأي قداسة البابا فيها.

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الأنبا ثيؤدوسيوس

 

كما استقبل قداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، بمحافظة المنيا. وعرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.

 

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 نيافة الأنبا فيلوباتير

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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