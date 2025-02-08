شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز قيمة.. تفاصيل التقدم لمسابقة صندوق رعاية المبتكرين لتصميم الشعار الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إتاحة التقدم ضمن مسابقة تصميم شعار جديد للصندوق يعبر عن رؤية الصندوق ورسالته في دعم المبتكرين والنابغين ورواد الأعمال ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتاح التقدم مشاركة الطلاب من كل التخصصات في الجامعات المصرية في هذه المسابقة، التي تمنحهم الفرصة للإسهام في تشكيل هوية الصندوق، مؤكدًا أن الفريق الفائز سيحصل على جوائز مالية قيمة.

تشمل المعايير الأساسية لتقييم التصاميم المقدمة عدة جوانب هامة، حيث يجب أن يتناغم التصميم مع أهداف ورؤية الصندوق المستقبلية، مع التركيز على تحقيق التوافق الكامل بين الشعار وأهداف الصندوق، كما يجب أن يتمتع التصميم بهوية بصرية قوية، حيث يتعين التركيز على الجماليات، واختيار الألوان والأشكال التي تظل عالقة في ذهن الجمهور، بالإضافة إلى ذلك، أن يحافظ التصميم على جودته ووضوحه عبر جميع الوسائط والأحجام المختلفة؛ لضمان مرونته في مختلف الاستخدامات، كما يجب أن يعبر الشعار عن هوية مبتكرة تميز الصندوق عن غيره؛ مما يعزز من التفرد والتميّز في تصميم الشعار.

شروط المسابقة:

• عدد أعضاء الفريق من 3 إلى 5 أفراد.

• يجب أن يتضمن الشعار الاسم الكامل للصندوق:

( صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ)

( Innovators Support Fund)

• يجب أن يكون التصميم A2 (594 × 420) ملم، مع نسخة أبعاد 20 × 20 ملم.

• يجب تقديم الشعار بصيغ (PNG – JPG – AI) نسخة ملونة وأخرى بالأسود والأبيض

• تقديم تقرير موجز يوضح فكرة الشعار ودلالاته، وما ترمز اليه العناصر المكونة له.

آخر موعد للتقديم 15 مارس 2025.