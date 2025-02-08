شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن تجنب حوادث الكسور لكبار السن؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن كبار السن عرضة للحوادث التي غالبًا ما تسبب لهم الكسور مثل السقوط على الأرض أو السلالم، مما يسبب كسورًا في الذراع أو الساق ولتجنب ذلك يجب:

• توفير الإضاءة الجيدة في الممرات

• تجنب وضع سلالم أو قطع بلاستيكية في الممرات

• تجنب اللباس الطويل الواسع الذي من الممكن أن يسبب تعثرا أثناء المشي

• ترتيب أثاث المنزل بشكل يساعد المسن على سهولة التنقل

• الحفاظ على ممارسة الرياضة للبقاء بصحة جيدة جسديًا وعقليًا (يفضل استشارة الطبيب قبل البدء في البرنامج الرياضي)