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كيف يمكن تجنب حوادث الكسور لكبار السن؟ الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 08 فبراير 2025 03:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن كبار السن عرضة للحوادث التي غالبًا ما تسبب لهم الكسور مثل السقوط على الأرض أو السلالم، مما يسبب كسورًا في الذراع أو الساق ولتجنب ذلك يجب:

• توفير الإضاءة الجيدة في الممرات
• تجنب وضع سلالم أو قطع بلاستيكية في الممرات
• تجنب اللباس الطويل الواسع الذي من الممكن أن يسبب تعثرا أثناء المشي
• ترتيب أثاث المنزل بشكل يساعد المسن على سهولة التنقل
• الحفاظ على ممارسة للبقاء بصحة جيدة جسديًا وعقليًا (يفضل استشارة الطبيب قبل البدء في البرنامج الرياضي)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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