أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يدعو لاحترام المحكمة الجنائية الدولية

سعر الذهب اليوم السبت 8 فبراير 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ4571.5 جنيه السبت، 08 فبراير 2025 12:00 ص

عمرو أديب: إحنا 120 مليون مصرى وإذا كتب علينا القتال فنحن نحب ذلك الجمعة، 07 فبراير 2025 11:24 م

ناصر ماهر بعد الطرد أمام الإسماعيلى: متقبل العقوبة وأعتذر للجماهير الجمعة، 07 فبراير 2025 11:29 م

عمرو أديب: سيناء ليست للبيع ومصر تذهب إلى أمريكا قوية وبتأييد شعبى الجمعة، 07 فبراير 2025 11:04 م

شاهد متظاهرون يرشقون سيارة نتنياهو بالبيض قرب البيت الأبيض ويصفونه بمجرم حرب الجمعة، 07 فبراير 2025 10:38 م

الزمالك يوقع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر بعد طرده أمام الإسماعيلى الجمعة، 07 فبراير 2025 10:21 م

الزمالك يتقدم على الإسماعيلى 1-0 فى الشوط الأول.. فيديو وصور الجمعة، 07 فبراير 2025 07:48 م

النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة الجمعة، 07 فبراير 2025 07:07 م

حركة حماس تعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم غدا السبت الجمعة، 07 فبراير 2025 06:45 م

بيراميدز يهزم سموحة بهدف قاتل فى مباراة مثيرة ويستعيد صدارة الدورى (فيديو) الجمعة، 07 فبراير 2025 06:21 م

كرمته إليزابيث وتنتظر أسوان جثمانه.. من هو الآغاخان الرابع كريم الحسينى؟ الجمعة، 07 فبراير 2025 06:01 م

الرئيس السيسى وسكرتير الأمم المتحدة يؤكدان رفضهما تهجير الفلسطينيين من غزة الجمعة، 07 فبراير 2025 05:55 م

FDA تحذر: أجهزة قياس السكر المرتبطة بالموبايل قد تشكل خطرا لهذه الأسباب الجمعة، 07 فبراير 2025 06:00 م

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. انفوجراف الجمعة، 07 فبراير 2025 05:50 م

أفضل نظام غذائى لتقوية مناعة الأطفال ضد العدوى مع عودة المدارس الجمعة، 07 فبراير 2025 05:00 م

ضبط 4.5 طن دقيق بلدي مدعم وتحرير 153 مخالفة تموينية فى الإسماعيلية السبت، 08 فبراير 2025 12:04 ص

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-2-2025 بمحافظات الجمهورية السبت، 08 فبراير 2025 12:00 ص