شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات لجنة المبيدات لمكافحة الدودة القارضة فى الطماطم والان مع تفاصيل الخبر

محصول الطماطم واحد من أهم الحاصلات الاستراتيجية، التي تسعى وزارة الزراعة لمضاعفة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات المواطنين منها.

ولكل ما سبق، أولت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي للمزارعين، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

تعد الدودة القارضة للطماطم، واحدة من أبرز الآفات المرضية، التي تهدد هذا المحصول الاستراتيجي الهام، وتشكل تحديًا خاصًا لمزارعيها، ما دعا لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لوضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم حزمة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

سلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات الإصابة بـ "الدودة القارضة"، وعلامات ظهورها على محصول الطماطم، وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعيه المزارعين بسبل التعرف عليه والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة، ظهور قرض تام في سيقانات النباتات، عند مستوى سطح التربة.

وسلط الكتيب الضوء على أبرز العواقب المترتبة على وقوع الإصابة بـ "الدودة القارضة"، والتي تؤدي لموت النباتات المصابة، وبخاصة في طور البادرة.

وعادة ما يمكن رصد الإصابة على هيئة بؤر تتوزع في الحقل، فيما يمكن رؤية يرقات الدودو القارضة أسفل النباتات التي تمت إصابتها.

أكدت اللجنة في كتيبها الإرشادي، أن إصابة محصول الطماطم بـ "الدودة القارضة" عادة ما تشتد خلال العروة الشتوية والربيع، فيما تهاجم هذه الآفة المحصول خلال طور البادرة.

وحذرت اللجنة في كتيبها الإرشادي لموسم 2025، من تداعيات عدم الاكتشاف المبكر للإصابة، والتي تؤدي لخسارة نسبة كبيرة من النباتات، ما ينعكس سلبًا على معدلات الإنتاجية وحجم الحصاد المتوقع بحلول نهاية الموسم.

ونبهت اللجنة مزارعي محصول الطماطم، بموعد وقوع الإصابة بـ "الدودة القارضة" والتي تقع عادة من بداية مرحلة البادرة وتستمر حتى تخشب السوق.

وقدمت اللجنة في كتيبها الإرشادي عددًا من التوصيات الفنية لمزارعي محصول الطماطم، حول أبجديات وقواعد تنفيذ إجراءات المكافحة، موجزةً إياها في النقاط التالية:

وشددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في كتيبها الإرشادي على ضرورة تطبيق برنامج المكافحة الموصى به، بمجرد ظهور العلامات والمؤشرات الدالة على وقوع الإصابة.

واعتمدت 4 مركبات كيميائية، ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة الدودة القارضة للطماطم، وفقًا للمقننات المحددة.

