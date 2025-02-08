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جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى لبرنامج كيين بتجارة عين شمس 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائل

السبت، 08 فبراير 2025 01:00 ص

نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لبرنامج كيين.

ومن المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 8/2/2025.

 

جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لبرنامج كيين..
جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لبرنامج كيين.

 

جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لبرنامج كيين
جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لبرنامج كيين

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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