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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى لبرنامج كيين بتجارة عين شمس 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائلالسبت، 08 فبراير 2025 01:00 ص
نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لبرنامج كيين.
ومن المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 8/2/2025.
جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لبرنامج كيين.
جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لبرنامج كيين
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