شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: نحن لا ندق طبول الحرب ولكن إذا اقتربت فنحن لها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المعلومات والبيانات عن الجيوش سهلة ويمكن الحصول عليها، متابعا: "هو عارف أنت عندك كام طيارة ودبابة، ولو عاوز أقولك قوام المدرعات المصرية وسلاحنا البحري، كل حاجة هقولك كام.. وروح لأي مجلة متخصصة في العسكرية هتعرف الجيش المصري ترتيبه ايه وعنده كام عسكري".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية": مش عاوزين نحارب لكن لو المسائل عدت عن حدها.. ونحن لا ندق طبول الحرب ولكن إذا اقتربت الحرب فنحن لها".



وتابع عمرو أديب: " في حد النهاردة يقول حل الدولتين، والقدس عاصمة للشعب الفلسطيني.. ولن يحدث سلام في هذه المنطقة إلا بحل الدولتين.. الراجل دا – الرئيس الأمريكي ترامب- يفهم فقط في المصالح، ومصلحتي فين، هو عنده مصالح في العالم العربي؟ نعم".