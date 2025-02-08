شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: مصر ضد التهجير والرئيس السيسي يحافظ على الأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن متسائلا: "هل يجب أن يذهب الرئيس السيسي إلى واشنطن؟ الإجابة المختصرة، نعم".

وأضاف "أديب" خلال برنامج "الحكاية": بعض الناس لا تفهم طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، فى تحالف عمره عشرات السنين، وعلاقة صداقة طويلة، في ظل التوتر الموجود في العلاقة الآن، وعامل لك صفقة سلاح فوق 600 مليون دولار رادارات وأجهزة حديثة".

وتابع عمرو أديب: "هذه الأيام العلاقة فيها توتر، وترامب له رؤى ومصر لم توافق عليها، ووصلنا لمرحلة ترامب نفسه قال المصريين مرضيوش.. في ناس بتحاول تبتزك، ويطلعوا يقولوا أين كرامة مصر؟".

وأكمل: "هو هذا الرجل رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يذهب لواشنطن، رايح بكرامة ولا من غير كرامة؟ رايح راسه مرفوعة وبكل كرامة، قايل لا للتهجير، ويحافظ على الأمن القومي المصري أولا، وعلى القضية الفلسطينية ثانيا.. في كرامة إيه أكتر من كده؟ هو ذاهب وموقفه قوى، وموقف الشعب المصري، وسيبكو من الاحتفالات، اسأل أي مصري موقفك إيه من الإدارة المصرية والقرارات اللي خدتها، عندي مشكلة بس في الموقف دا أنا وراه.. وهذا الرجل يذهب لواشنطن مرفوع الرأس، لأن موقفه واضح بأننا ضد التهجير وضد نقل الفلسطينيين إلى سيناء المصرية".