شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد متظاهرون يرشقون سيارة نتنياهو بالبيض قرب البيت الأبيض ويصفونه بمجرم حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى لقطات مصورة لرشق سيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بالبيض، قرب البيت الأبيض أمس الخميس.

وجاء ذلك خلال عودة نتنياهو من الكونجرس الأمريكي بعد عقد عدد من الاجتماعات، في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة والتي بدأت الثلاثاء الماضي، وكان أول مسئول دولي كبير يلتقي الرئيس دونالد ترامب، بعد تنصيبه في العشرين من يناير الماضي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي بين ترامب ونتنياهو، فجر الرئيس الأمريكي مفاجأة مدوية بقوله إنه يعتزم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفرض السيطرة الأمريكية عليه.