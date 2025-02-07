شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه العرب لتأكيد رفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها إجراء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية مع عدد من نظرائه العرب..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه العرب لتأكيد رفض تهجير الفلسطينيينفي إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من رئيس الجمهورية مع عدد من نظرائه العرب، والتي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان. أفضل نظام غذائى لتقوية مناعة الأطفال ضد العدوى مع عودة المدارسيستأنف طلاب المدارس اعتبارا من الغد العام الدراسى الحالى، فى ظل موجة من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، والتى تؤدى إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

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لمرضى القلب قبل رمضان.. فحصوصات مهمة احرص عليها

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