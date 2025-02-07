الخليج 365.. ‏3 يوليو احتفالية مبهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير بالتعاون مع المتحدة

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها تسريع وتيرة العمل بالمنطقة المحيطة للمتحف المصري واحتفالية مبهرة للافتتاح بالتعاون مع "المتحدة"..

محمد يوسف

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