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الخليج 365.. ‏3 يوليو احتفالية مبهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير بالتعاون مع المتحدة

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  • الخليج 365.. ‏3 يوليو احتفالية مبهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير بالتعاون مع المتحدة 1/2
  • الخليج 365.. ‏3 يوليو احتفالية مبهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير بالتعاون مع المتحدة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها تسريع وتيرة العمل بالمنطقة المحيطة للمتحف المصري واحتفالية مبهرة للافتتاح بالتعاون مع "المتحدة"..


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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