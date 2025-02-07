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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الفصل الدراسى الثانى لكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائلالجمعة، 07 فبراير 2025 07:00 م
نشرت كلية الإعلام جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك، جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لجميع المستويات.
ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/2/2025.
جدول محاضرات المستوى الأول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
جدول محاضرات المستوى الثانى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥...
جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥..
جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
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