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جدول الفصل الدراسى الثانى لكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الجامعى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائل

الجمعة، 07 فبراير 2025 07:00 م

نشرت كلية الإعلام جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك، جدول دراسة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2024-2025 لجميع المستويات.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/2/2025.

جدول محاضرات المستوى الأول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
جدول محاضرات المستوى الأول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

 

جدول محاضرات المستوى الثانى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
جدول محاضرات المستوى الثانى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

 

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥...
جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥...

 

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥..
جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥..

 

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

 

جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
جدول محاضرات المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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