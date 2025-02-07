شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع الطالبة كارما يتقدم بشكوى لرئاسة الوزراء ضد مدرسة التجمع والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار ربيع الخلايلي دفاع الطالبة كارما بشكوى لرئاسة مجلس الوزراء، ضد المدرسة الخاصة التي شهدت واقعة التعدي على الطالبة كارما، بسبب الإهمال الجسيم التي اقترفته المدرسة في حق الطالبة، موضحا أنه سيطالب بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بالطالبة المجني عليها.

النيابة العامة كانت انتهت من الاستماع لأقوال الطالبة "كارما" في واقعة التعدي عليها داخل مدرسة خاصة بالتجمع، وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تعرضت للاعتداء من قبل الطالبات الثلاثة.

والد الطالبة كارما قال في تصريحات خاصة، إنه لن يتنازل عن حق ابنته، وأنهم يثقون في عدالة النيابة والقضاء المصري.

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كارما داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس بضمان مالي على ذمة القضية.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال الطالبة كارما المجني عليها في واقعة التعدي عليها داخل مدرسة شهيرة بالتجمع، واتهمت الطالبة التي حضرت إلى النيابة على كرسى متحرك مع والدها، الفتيات الثلاثة بالتنمر عليها والتعدي عليها داخل المدرسة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كرمه داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، تنفيذا لقرار ضبطهن من النيابة، ويتم التحقيق معهن فى الواقعة.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كارما" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، واطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة، كما اتهم والد الطالبة المدرسة بالتقصير والإهمال وتم إصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة.

وكسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية.