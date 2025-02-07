شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية يصل مصر لدفنه فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وكالة رويترز أن الأمير الراحل كريم الحسيني آغاخان الرابع، الذي توفي يوم الثلاثاء في لشبونة بعد ما يقرب من سبعة عقود من عمله كزعيم روحي للطائفة الإسماعيلية، سيدفن في مصر بمراسم دفن خاصة في محافظة أسوان يوم الأحد، وفقًا للإمامة الإسماعيلية.

وتوفي الأمير كريم آغاخان ، المعروف بثروته وعمله التنموي في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة آغا خان للتنمية، في لشبونة، عن عمر يناهز 88 عامًا يوم الثلاثاء.

ونعى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية وأشاد بالدور الرائد لشبكة أغاخان، ومنها مؤسسة أم حبيبة، والتى قامت بتنفيذ العديد من البرامج التنموية فى خدمة المجتمع الأسوانى لكونها رافداً هاماً من روافد العمل الخيرى والأهلى على مدار العقود الماضية بداية من عشق الراحل أغاخان وزوجته البيجوم لأسوان.

وأشار المحافظ في نعيه إلى دعم شبكة الأغاخان لخطط المحافظة من أجل رفع المستوى الصحى والمعيشى لأهلها فى القرى والمناطق السكنية الشعبية وخاصة مشروع القروض المتناهية الصغر مما يؤكد على أن منظمات المجتمع المدنى هى شريك أساسى فى إحداث التنمية الشاملة.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن مجموعة وكالات التنمية الدولية AKDN تأسست في عام 1967، وتوظف 80 ألف شخص للمساعدة في بناء المدارس والمستشفيات وتوفير الكهرباء لملايين الأشخاص في أفقر مناطق إفريقيا وآسيا.

كما حافظ آغاخان الرابع على تقليد عائلته الطويل في سباقات الخيول الأصيلة وتربيتها وحققت اسطبلاته وفرسانه، الذين يرتدون زيه الحريري الأخضر الزمردي، نجاحات كبيرة في أفضل سباقات الديربي الدولية.