شكرا لقرائتكم خبر عن المدعى العام السابق للجنائية الدولية لـ"الخليج 365": قرار ترامب بتهجير الفلسطينيين "جريمة حرب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

واصل أول مدعى عام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، هجومه على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واتهامه إياها بـ"ممارسة أعمال غير مشروعة" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل.

وقال أوكامبو فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ترامب رئيس أمريكا وليس العالم. فماذا سيفعل الرؤساء الـ192 الآخرون؟ هناك 125 دولة عضو فى المحكمة الجنائية الدولية، وماذا سيفعلون؟ ستفعل ما ستفعله جنوب أفريقيا، ما ستفعله أوروبا، ما ستفعله أمريكا اللاتينية".

وواصل: "شخصيًا لا أستطيع التحكم فى تصرفات ترامب، وعلينا التعامل مع الواقع المفروض.. المحكمة الجنائية الآن تحقق فى جرائم نتنياهو وحصار الأبرياء فى غزة وحرمانهم من الغذاء والماء وبالتالى علينا تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن قرار ترامب بتهجير وإبعاد الشعب الفلسطينى عن أرضه قد يرقى لجريمة، وبالتالى لا أستطيع أنه قادر على فرض الأمر بالقوة بل يحاول الآن تحريك المياه الراكدة، بهدف استجلاب ردة فعل من جانب الأسرة الدولية، وبالتالى على الأسرة الدولية مواجهة ترامب ووضعه عند حده.

وأكد أن القضاة فى المحكمة مستمرون فى عملهم رغم تهديدات روسيا وأمريكا، ولا يزال نتنياهو يواجه اتهامات وعاجز عن السفر لعدد من الدول، والحل ليس فى محاكمة الجنائية، بل إطلاق تحقيقات جدية داخل إسرائيل لحل هذه المعضلة، وعلى نتنياهو مواجهة العدالة وحماية الشعب الفلسطينى.

وواصل: "إسرائيل تحمى شعبها.. ولكن من يحمى الشعب الفلسطينى يجب حشد الساحة الدولية تحقيقًا لحماية هذا الشعب".

وشدد المدعى العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية أن: "سيادة القانون ضد حكم الولايات المتحدة".