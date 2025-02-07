شكرا لقرائتكم خبر عن أول مدعي عام للجنائية الدولية لـ"الخليج 365": ترامب ليس رئيسا للعالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استنكر أول مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واتهامه إياها بـ"ممارسة أعمال غير مشروعة" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل.

وقال المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية: "ترامب ليس رئيسًا للعالم، بل رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية فقط.. ولكن القضاة عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم والسؤال أين بقية الدول الديمقراطية، مثل فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وكندا والعديد من الدول الأخرى الموقعة على نظام روما الأساسي.. الآن على قادة هذه الدول أن توقف ترامب عنده حده وهذا مربط الفرس الأساسي".

وأشار إلى أن ترامب في فترة ولايته الأولى وقع عقوبات على عدد من أفراد المحكمة الجنائية، ولكن المحكمة ظلت وستظل مستمرة في عملها، سواء في مواجهة ومطاردة المجرمين، والجرائم كما هو الحال في أوكرانيا، وغزة وكذلك الأوضاع في فنزويلا، وبالتالي نحن بحاجة للمحكمة للدفاع عن المظلومين.