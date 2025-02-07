شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت بانتخابات الأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة.. وبدء فرز الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين للأطباء البيطريين غلق باب التصويت، وبدء عمليات الفرز لأصوات الناخبين.

وشهدت عمليات التصويت منذ بدايتها فى العاشرة من صباح اليوم، إقبالا متوسطا من أعضاء الجمعية العمومية للفرعيتين، وأجريت كافة إجراءات العملية الانتخابية بإشراف قضائى كامل.

وقال الدكتور عبدالعزيز الجوهرى - رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات - إن عمليات التصويت تمت بسلاسة وهدوء، مشيرا إلى أن النقابة لم تتلق أى شكاوى من الناخبين أو المرشحين.

وجرت الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2024 م وبناء على تصديق مجلس النقابة على الكشوف النهائية لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة 2025، بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2025.



