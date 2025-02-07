شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يلتقى مسئولى شركة إيرباص العالمية لبحث مستقبل صناعة النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

خلال زيارته الرسمة للعاصمة البريطانية "لندن "، التقي الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني Gabriel Smells رئيس شركة إيرباص لمنطقه أفريقيا والشرق الأوسط، و Usman Mustang، رئيس المبيعات، والوفد المرافق لهما.

وتناول اللقاء بحث مستقبل صناعة النقل الجوي وتدعيم أوجه التعاون المشترك فى مجالات التدريب والصيانة وتحديث الأسطول الجوي للطائرات.

وفى بداية اللقاء،، قدم مسئولو شركة إيرباص عرضًا توضيحيًا عن أحدث التقنيات والإبتكارات التكنولوجية في مجال صناعة الطائرات، معربين عن تطلعهم لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين، مؤكدين على أهمية الشراكة الإقتصادية بين مصر وايرباص والتي تحفز المزيد من الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع النقل الجوي.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن شركه إيرباص تعد أحد شركاء صناعة النقل الجوي الرئيسيين لقطاع الطيران المدنى المصري، حيث تمتد العلاقة لأكثر من 50 عام، موضحًا أن هذه الشراكة تسهم بشكل كبير وفعال في تقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية ويزيد من القدرة التنافسية لقطاع الطيران المدنى المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بجداول توريدات الطائرات المتعاقد عليها لشركة مصر للطيران وفقاً للمواعيد المحددة لها خاصة وأن السوق العالمي يعاني من تأخر فى التسليمات للطائرات الجديدة من الشركات المصنعة.

حضر اللقاء كل من المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن فوزى عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس إبراهيم فتحى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.