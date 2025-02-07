شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى البراجيل يحتفلون بالشهر الكريم بأكبر مجسم لمسجد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء مبهجة، بدأ أهالي منطقة شرق البلد بقرية البراجيل في محافظة الجيزة، الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، المرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

واعتاد أهالي المنطقة، كل عام، على تعليق مجسم كبير لمسجد ذا تصميم وشكل جميل وجذاب وألوان مبهجة، تشاركوا في تصميمه وتجهيزه وتزيينه وتعليقه، احتفالًا بقدوم الشهر الكريم.

وعن الفكرة، قال محمد ناجي أحد أهالي المنطقة، إن طقوسهم في استقبال شهر رمضان لم تتغير منذ حوالي 45 عامًا، مشيرًا إلى أن صناعة مجسم المسجد وتزيينه وتعليقه عادة قديمة اكتسبوها من الآباء والأجداد وحافظوا عليها حتى وقتنا هذا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأهالي يتقاسمون مراحل تصميم وتجهيز المسجد فيما بينهم حتى يظهر في شكله النهائي، موضحًا أن مراحل التنفيذ عديدة، وتشمل التصميم وتجهيز الخشب وتنفيذ أعمال الإضاءة والطلاء والتلوين والتزيين والتعليق.

وأشار إلى أنهم يحرصون على تغيير تصميم المسجد عامًا تلو الآخر، وإضفاء تصميم مميز ذا ألوان متناسقة وإضاءات مبهجة، ليحافظوا على استمرارية الفكرة، مؤكدًا أن المسجد رمزًا يميز قرية البراجيل عن غيرها من القرى فى شهر رمضان.



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