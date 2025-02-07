شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التصويت بانتخابات الأطباء البيطريين بفرعى القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، فتح باب التصويت بانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم، وذلك بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2024 م وبناء على تصديق مجلس النقابة على الكشوف النهائية لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة 2025، بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2025.

وقد أتاحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، للمرشحين على المقاعد الإنتخابية بنقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين، بتعليق الدعاية "البوسترات والبانرات" الانتخابية الخاصة بهم، بدءا من مساء الأربعاء الماضى، شريطة أن تخلو من أي شعارات سياسية أو دينية أو حزبية، وأن يكون الإعلان فقط عن المنصب الذى تم الترشح له والبيانات الخاصة بالمرشح.

وأكدت النقابة، أن كل إجراءات الانتخابات تُجرى بنزاهة وشفافية، وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، وأشارت إلى أنها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودعت كافة الأعضاء للمشاركة الفعالة في التصويت.



انتخابات البيطريين



جانب من فتح باب التصويت