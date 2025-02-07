شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء البيطريين بنقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات نقابتا القاهرة والجيزة للأطباء البيطريين الفرعيتين تزايدا فى الإقبال على التصويت فى الانتخابات التى تجرى على رئاسة وعضوية مجلس النقابتين.

صرح الدكتور عبدالعزيز الجوهرى - رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات - أن الانتخابات تسير بصورة طبيعية ، ولا توجد أية شكوى من الناخبين أو المرشحين، وتم فتح باب التصويت فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

وأشارت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة الى أن كافة إجراءات الانتخابات تُجرى بنزاهة وشفافية، وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، و أنها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودعت كافة الأعضاء للمشاركة الفعالة في التصويت.

يذكر أنه يتنافس على رئيس النقابة الفرعية للقاهرة للأطباء البيطريين ستة مرشحين ، وعلى رئيس النقابة الفرعية بالجيزة للأطباء البيطريين ثلاثة مرشحين.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2024 م وبناء على تصديق مجلس النقابة على الكشوف النهائية لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة 2025، بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2025.