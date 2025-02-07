شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والأقسام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ليلية مفاجئة على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات الصحية للمرضى وفق أعلى معايير الجودة.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور أحمد السبكي مستشفى "دار صحة المرأة والطفل" (حوض الدِرس سابقًا)، حيث تابع العمل داخل أقسام الطوارئ، والرعايات المركزة، والأقسام الداخلية، والحضانات، واطمأن على تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، كما استمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الهيئة على تلبية احتياجاتهم وضمان حصولهم على أفضل رعاية طبية.

وفي إطار التوسع في الخدمات التخصصية، أعلن الدكتور أحمد السبكي عن استحداث وحدة غسيل كُلوي للأطفال بمستشفى "دار صحة المرأة والطفل"، بهدف توفير رعاية متكاملة للأطفال المصابين بالفشل الكلوي، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الخدمات الصحية المتخصصة، كما تابع استكمال تجهيزات بنك الدم بالمستشفى لضمان توافر الإمدادات اللازمة لحالات الطوارئ والعمليات الجراحية، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الخدمات الطبية ودعم المستشفيات بالإمكانات المطلوبة.

كما تفقد الدكتور أحمد السبكي تشغيل النظام الإلكتروني بالمستشفى، مشددًا على ضرورة الإسراع في التحول الرقمي الكامل وإلغاء التعاملات الورقية، لضمان تحسين كفاءة الخدمات الصحية وتسريع تقديم الرعاية للمرضى، في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الشامل بجميع منشآتها الطبية.

وشملت الجولة أيضًا مجمع السويس الطبي، حيث تفقد الدكتور أحمد السبكي قسم الطوارئ واطمأن على جودة الخدمات المقدمة، مشددًا على أهمية جاهزية الفرق الطبية على مدار الساعة لضمان التعامل الفوري مع جميع الحالات الطارئة، كما زار أقسام طوارئ الأطفال، النساء والولادة، غرف ملاحظة الباطنة والأطفال، الأقسام الجراحية، الرعايات المركزة وشبه المركزة، غرف العمليات، والحضانات، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وخلال الجولة، أكد الدكتور أحمد السبكي أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس قدمت أكثر من 1.5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، من بينها أكثر من 700 ألف خدمة بمجمع السويس الطبي، مما يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة بفضل تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تعزيز جاهزية منشآتها الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يلبي تطلعات المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل ويوفر لهم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته الليلية بالسويس كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي للهيئة.