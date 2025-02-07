أخبار مصر

وزارة التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة قريباً

0 نشر
0 تبليغ

وزارة التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الجمعة، 07 فبراير 2025 02:25 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، قريباً لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة بالامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى أضغط هنا

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى أضغط هنا

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements