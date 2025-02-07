شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل جراء انفجار من مخلفات الحرب في مدينة رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، باستشهاد طفل جراء انفجار من مخلفات الحرب في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

فيما أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن آلاف من خيام النازحين غرقت بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة وتم الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود يوميا لكن ما يصل لا يتعدى 15 شاحنة يوميا، مشددا على أن الاحتلال يمنع إدخال ما يتعلق بمستلزمات الإيواء والترميم مثل مولدات الطاقة.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن منع إسرائيل إدخال المعدات لرفع الركام يعني العجز عن انتشال جثث نحو 12 ألف شهيد.