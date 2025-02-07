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آلاف الأردنيون يتظاهرون رفضا لتهجير الفلسطينيين.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 07 فبراير 2025 02:07 م

تظاهر الآلاف من الأردنيون في شوارع الحافظات، للتعبير عن رفض المملكة الهاشمية بقيادة الملك عبد الله، لمخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية صورا للمظاهرات، وقالت عليها: الأردنيون يخرجون في مختلف محافظات المملكة  في مسيرات تؤكد مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك وترفض مخططات تهجير الفلسطينيين.

بدوره وجدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني التأكيد على وقوف بلاده الكامل مع الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة.

وأكد ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

كما شدد العاهل الأردني، على ضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

 

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

 

مظاهرات الأردن
مظاهرات الأردن

الرئيس السيسى وملك الأردن يؤكدان أهمية التوصل لسلام دائم قائم على حل الدولتين

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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