شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التعليم العالي: 30 جامعة أهلية بمصر مع حلول العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها إعلان وزير التعليم العالى عن قرب الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة، لتبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ( 2025/2026)، ليصبح عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

عقد مجلس الجامعات الأهلية اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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