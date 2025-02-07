شكرا لقرائتكم خبر عن "الأبوة" رابع حلقات بودكاست "القومى للمرأة" يسلط الضوء على دور الأب بحياة أبناءه والان مع تفاصيل الخبر

واصل المجلس القومى للمرأة، حلقات البودكاست، والذى يطلقه المجلس من داخل استوديوهاته لأول مرة تحت عنوان "الكلام على ايه" .

واستضافت رابع حلقات بودكاست المجلس القومى للمرأة، استشاري العلاقات الأسرية عمرو عز الدين، في لقاء خاص عن "الأبوة" والدور الحقيقي للأب في حياة أولاده وأسرته وهل تقتصر مسؤوليته على الانفاق أم أن هناك دورا أكبر يتعلق بمشاعر أبنائه وزوجته؟، كما تطرق إلى العلاقة بين الزوج وزوجته وكيفية الحفاظ عليها صحية وقوية ومتوازنة في ظل ضغوطات العمل والأعباء والمسؤوليات، وقدم نصائح عملية للتعامل مع الأبناء وتربيتهم وتصحيح أخطائهم بأسلوب إيجابي.

فى البداية قال استشاري العلاقات الأسرية عمرو عز الدين، إن الأب يعنى الحامى والدعم والقدوة والملاذ الأمن، قائلا : ليه بنشوف دور الأب الوحيد فى الإنفاق.

وأشار إلى أن الأب لابد له أن يوفر لابناءه كل هذه المعانى من حنيه وملاذ أمن ودعم وسند وان يسمع لأولاده ويتناقش معهم حتى لو نص ساعة واحدة فى اليوم.

وتابع قائلا :نسمعهم ونتكلم ونتناقش معاهم ولازم تكون الأم مقدره تعب الأب وكذلك الأب يكون واضح أنه مقدر تعب الأم لضمان علاقة أسرية سليمة قائمة على التقدير والاحترام.

وعن الراجل اللى بيرجع من شغله يقول للست بتاعته انتى قاعده بتعملى ايه طول اليوم ، رد قائلا : دا راجل ظالم ولا يقدر تعب الست، مضيفا : عشان أكون أب كويس محتاج دعم من الأم وعشان أكون أم كويسة محتاجه دعم من الأب.

لوالأبن أو البنت قالوا انهم مش بيحبوا باباهم ازاي الأم تقدر تتصرف صح في موقف زي ده؟ ، رد قائلا : لازم الأم وقتها تقوله عيب دا أبوك وتفهم الأب ما يشعر به الابن تجاهه لمحاولة توطيد العلاقة بينهم .

وتابع : أيضا لما الست تقول للولد أبوك صعب معلش دا غلط.. الأب والأم لازم يكونوا داعمين لبعض.

وأكد استشارى العلاقات الأسرية قائلا :

الراجل لو حنين على مراته هيبقى عندها القدرة تبقى حنينة على ولادها ولو بيحترم مراته الأطفال هيحترموها والراجل لو قلل من مراته دا غلط وهينعكس على الأبناء فى احترامهم للأم.

كما وجه مجموعة من النصائح للأسر قائلا : لما اختار أب أو أم اختار حد فيه 3 صفات رئيسية منها المرونة والمسئولية.

وتابع : لازم نوقف أى كلام يقال من الأبناء فى حق الأب أو الأم دور مهم من الطرفين .. ولما نقول لبعض أنا مظلومه وأنا مظلوم هتبوظ البيوت.

وأكد قائلا : أى زوج وزوجه ملهمش غير بعض هو مطحون فى الشارع والشغل وهى فى البيت ولازم نعدى لبعض ومنقفش فى وش بعض على الواحده .

يذكر أنه فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة المستمرة لنشر الوعى بقضايا المرأة والأسرة المصرية، وحرصًا منه على تطوير أساليب وصوله إلى الجمهور، والوصول الى شريحة كبيرة من متابعي منصات التواصل الاجتماعى وخاصة الشباب، يطلق المجلس القومي للمرأة أول بودكاست يناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية بعنوان "الكلام على ايه".

وتم تصوير حلقات البودكاست باستوديو المجلس القومي للمرأة ويعد باكورة الأعمال الإعلامية له، ويتضمن الموسم الأول من البودكاست ثمان حلقات تقدمها الاعلامية سارة قناوى ، تناقش قضايا متنوعة منها أن العمر مجرد رقم وتأثير مواقع التواصل الاجتماعى على المراهقين وتحديات العام الأول فى الزواج وغيرها من القضايا العامة التى يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين ، وسوف يتم عرضه على جميع منصات التواصل الاجتماعى الرسمية للمجلس، وقد أطلق المجلس اليوم برومو للتنويه عن البودكاست، وسوف تذاع حلقاته بدءًا من الأسبوع القادم.

تجدر الإشارة الى أن استوديو المجلس القومي للمرأة هو استوديو تلفزيونى متخصص فى إنتاج مواد اعلامية توثق جهود المجلس وأنشطته وتناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية، وقد شهد إطلاق مواد اعلامية متنوعة خلال الانتخابات الرئاسية 2024.