شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يروج لـ"خروج طوعى" لأهالى غزة.. وزير دفاع إسرائيل يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يروج الاحتلال الإسرائيلي، لمحاولات إخراج سكان قطاع غزة من أراضيهم الفلسطينية، وأمر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوات الاحتلال بالاستعداد لتنفيذ خطة خاصة بالخروج الطوعي لسكان غزة إلى دول حول العالم.

وبحسب الإذاعة العبرية، قال كاتس: "لقد أمرت جيش الدفاع الإسرائيلي بالاستعداد للمضي قدمًا في خطة المغادرة الطوعية لسكان غزة المهتمين بالمغادرة إلى أماكن مختلفة في العالم - وهذا بالضبط ما يتعين على جيش الدفاع الإسرائيلي القيام به وسيفعله".

وترفض دول العالم وعلى رأسها مصر المخططات والمقترحات الواردة لمحاولة تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، حيث حذرت جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم الخميس، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، بما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام، وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.

وتشدد جمهورية مصر العربية، أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.

وتؤكد مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وأعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والاصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.

مصر ترفض أى طرح أو تصور يستهدف تصفية قضية فلسطين من خلال التهجير.. الخارجية تشدد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة.. وتحذر من تداعيات تصريحات إسرائيلية تحرض على عودة القتال