شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البرلمان الأيرلندي الجديدة تشيد بجهود مصر لوقف الحرب في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت رئيسة البرلمان الأيرلندي الجديدة فيرونا مورفى بالجهود المصرية المبذولة على الساحة الفلسطينية ووقف الحرب في غزة.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير محمد ثروت سليم سفير مصر بدبلن مع رئيسة البرلمان الإيرلندي التي عبرت عن التقدير لدور مصر الهام في المنطقة.

وتناول اللقاء مناقشة أوجه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى دبلن في ديسمبر ٢٠٢٤ وما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة بشأن أهمية ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية.

واستعرض السفير محمد ثروت سليم أخر تطورات الاتصالات الجارية بين البلدين من أجل إتمام اتفاق لانتقال الأيدي العاملة المدربة والتدريب المهني من مصر إلى أيرلندا، ولاسيما أن هذا الاتفاق يعد استكمالًا لتجربة الجالية المصرية الناجحة في أيرلندا.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على مواصلة التشاور من أجل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.