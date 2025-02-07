شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية ردا على ترامب: سنواصل توفير العدالة لملايين الأبرياء والان مع تفاصيل الخبر

ردت المحكمة الجنائية الدولية، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات عليها، مدينة إصدار الولايات المتحدة لأمر تنفيذي يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤوليها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد.

وقالت المحكمة في بيان اليوم الجمعة: "تقف المحكمة بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تواجهها.

ودعت الدول الأطراف الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على أمر تنفيذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا للأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الدولية وموظفيها، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة".

وتهدف هذه الخطوة إلى معاقبة المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.