شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس الرسمية والخاصة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غدا السبت الدراسة بـ الفصل الدراسى الثانى، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة، حيث تستقبل المدارس الطلاب مع الحفاظ على كثافة الفصول الدراسية بحيث لا تزيد على 50 طالبا فى الفصل، مع الحفاظ على تسكين المعلمين العاملين بالحصة فى المدارس على جداول الحصص الدراسية لسد العجز وعدم ترك اى فصل بدون معلمين فى المواد الدراسية الأساسية.

وطالبت المديريات المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور وتعزيز قنوات التواصل مع أولياء الأمور لإطلاعهم على مستجدات العملية التعليمية ومتابعة أداء أبنائهم بشكل مستمر، والالتزام بخطط توزيع المناهج والجدول الزمنى المحدد لها، لضمان تغطية جميع الموضوعات المقررة بالفصل الدراسى الثانى بحيث يتم شرح الموضوعات الدراسية للطلاب مع تطبيق أعمال التقييمات والواجبات المنزلية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة استلام وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب.

وشددت المديريات على أهمية المتابعة اليومية المستمرة بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن تحقيق أفضل النتائج للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى، مشيرة إلى أهمية قيام المدارس بتحصيل القسط الثانى من المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات للعام الدراسى الحالى 2024،2025، مؤكدة أن القسط الأول تم تحصيله مع بداية الترم الأول أما باقى المصروفات يتم تحصيلها مع بداية الفصل الدراسى الثانى.