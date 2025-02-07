شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى في مصر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى في مصر.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى في مصر، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة السفارى في مصر.