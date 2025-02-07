شكرا لقرائتكم خبر عن تقود صاحبها للحبس.. ما هى الفبركة الإلكترونية؟ وكيف تكتشفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير منا يقع فى فخ الفبركة الإلكترونية والابتزاز الإلكترونى، ويتمكن المحتالين من استغلال هذه الفبركة فى الابتزازى والاستيلاء على أموال المواطنين، فما الذى تعرفه عن الفبركة الابتزاز الإلكتروني؟.

- تعريف الفبركة الإلكترونية

الفبركة الإلكترونية هى عملية إنشاء أو تعديل محتوى رقمى (مثل الصور، الفيديوهات، أو النصوص)، بشكل يُظهرها على أنها حقيقية بهدف التضليل أو الإضرار بسمعة الأفراد أو المؤسسات. تعتمد هذه العمليات على تقنيات حديثة، مثل الذكاء الاصطناعى وبرامج تعديل الوسائط، ما يجعل اكتشاف الفبركة أكثر صعوبة.

- تعريف الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكترونى هو تهديد شخص أو مؤسسة بنشر محتوى خاص أو معلومات حساسة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعى مقابل الحصول على مقابل مادى أو خدمات معينة. يعتمد المبتز غالبًا على معلومات حصل عليها بطرق غير مشروعة مثل الاختراق أو التنصت أو الفبركة.

- أنواع الفبركة الإلكترونية

1. فبركة الصور والفيديوهات:

* استخدام برامج تحرير الصور والفيديو مثل “فوتوشوب” أو تقنيات الذكاء الاصطناعى (Deepfake) لتعديل المحتوى وإظهاره على نحو غير حقيقي.

* أمثلة: فبركة صور شخصية، تركيب وجوه على مقاطع فيديو، أو تزييف أدلة جنائية.

2. فبركة الأصوات:

* تقنيات محاكاة الأصوات تُستخدم لتزييف المحادثات أو تسجيلات صوتية تبدو وكأنها حقيقية.

* أمثلة: تزوير مكالمات للإيقاع بالضحايا.

3. فبركة النصوص والمستندات:

* تزوير المستندات الرسمية أو المحادثات النصية باستخدام برامج تحرير أو أدوات متخصصة.

* أمثلة: رسائل بريد إلكترونى مزيفة، أو مستندات قانونية مضللة.

- أنواع الابتزاز الإلكتروني

1. الابتزاز المالي:

* التهديد بنشر معلومات حساسة أو صور خاصة للحصول على أموال.

2. الابتزاز العاطفي:

* التلاعب بمشاعر الضحية أو تهديدهم باستخدام صور شخصية أو محادثات خاصة.

3. الابتزاز الجنائي:

* استخدام الفبركة لتوريط الضحية فى قضايا جنائية مزيفة لإجبارهم على تقديم تنازلات أو دفع الأموال.

4. الابتزاز السياسى أو الاجتماعي:

* نشر معلومات مضللة أو صور مزيفة لإلحاق الأذى بسمعة شخصيات عامة أو مؤسسات.

- عقوبات الفبركة والابتزاز الإلكتروني

1. الفبركة الإلكترونية:

* يعاقب القانون على نشر أخبار أو صور مزيفة بالسجن والغرامة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

* عقوبة تزييف أو نشر محتوى مضلل:

* السجن مدة تصل إلى 3 سنوات.

* غرامة تصل إلى 100,000 جنيه مصري.

2. الابتزاز الإلكتروني:

* يعاقب القانون المصرى على الابتزاز بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 50,000 و200,000 جنيه مصري.

* إذا أدى الابتزاز إلى إلحاق أذى بدنى أو نفسى بالضحية، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

- كيفية الوقاية من الفبركة والابتزاز الإلكتروني

1. التأكد من مصادر المعلومات:

* تحقق دائمًا من صحة الصور والفيديوهات من خلال أدوات مثل Google Reverse Image Search.

2. الحفاظ على الخصوصية الرقمية:

* تجنب مشاركة معلومات حساسة عبر الإنترنت.

* استخدم كلمات مرور قوية وتفعيل التحقق بخطوتين.

3. التبليغ عن الحوادث:

* إذا تعرضت للابتزاز، قم بالإبلاغ فورًا للجهات المختصة مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

4. التوعية المجتمعية:

* نشر الوعى حول مخاطر الفبركة والابتزاز وأهمية الحذر فى التعامل مع الإنترنت.