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توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى الموز مع انخفاض درجات الحرارة.. تعرف عليها

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توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى الموز مع انخفاض درجات الحرارة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الجمعة، 07 فبراير 2025 06:00 ص

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال انخفاض درجات الحرارة.

وكانت التوصيات كالتالى:

1- لا يتاثر بظروف الجو الدافى نسبيا ولكن يتاثر بانخفاض درجة الحرارة حيث يصاب ببعض الأمراض وخاصة الفيروسية مثل تورد القمة والتبرقش.
2- رش سليكات البوتاسيوم بصفة دورية كل 15 يوما حتى شهر مارس.
3- مكافحة المن بالرش مرة كل 14 يوما.
4- الرى ليلا (خاصة فى الليالى ذات السماء الصافية).
5- رش الكالسيوم والزنك والبورون خلال فترة ما قبل التزهير وتجنب إضافة النتروجين.
6- إضافة بوتاسيوم فوسفيت ورش مستخلص الطحالب والسالسيليك أسيد والأسكوربيك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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