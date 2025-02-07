شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى الموز مع انخفاض درجات الحرارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالجمعة، 07 فبراير 2025 06:00 ص
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال انخفاض درجات الحرارة.وكانت التوصيات كالتالى:
1- لا يتاثر بظروف الجو الدافى نسبيا ولكن يتاثر بانخفاض درجة الحرارة حيث يصاب ببعض الأمراض وخاصة الفيروسية مثل تورد القمة والتبرقش.
2- رش سليكات البوتاسيوم بصفة دورية كل 15 يوما حتى شهر مارس.
3- مكافحة المن بالرش مرة كل 14 يوما.
4- الرى ليلا (خاصة فى الليالى ذات السماء الصافية).
5- رش الكالسيوم والزنك والبورون خلال فترة ما قبل التزهير وتجنب إضافة النتروجين.
6- إضافة بوتاسيوم فوسفيت ورش مستخلص الطحالب والسالسيليك أسيد والأسكوربيك.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز