شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الرى تعلن المساحات المقررة لمحصول الأرز موسم 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، المساحة التى سيتم زراعتها بـ محصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية لعام 2025 بـ 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة إلى 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، و150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

ويتم تحديد المساحة المنزرعة بالأرز طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات.

وسيتم تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة مخالفات الأرز للحد من استهلاك المياه، منها تنظيم حملات يومية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحدد من المياه، والمخصصة لباقى المحاصيل فى الموسم الصيفى.

وفى التقرير التالى نوضح المحافظات والمساحات المحددة لزراعة محصول الارز الموسم الحالى.

1- الإسكندرية 2000 فدان

2- البحيرة 106 آلاف و650 فدانا

3- الغربية 40 ألفا و600 فدان

4- كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان

5- الدقهلية 182 ألفا و550 فدانا

6- دمياط 42 ألف فدان

7- الشرقية 127 ألفًا و850 فدانا

8- الإسماعيلية ألفان و750 فدانا

9- بورسعيد 30 ألف فدان