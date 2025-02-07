شكرا لقرائتكم خبر عن لهواة الظواهر الفلكية.. القمر والثريا والمشترى والدبران فى مشهد بديع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يترائى القمر، اليوم الخميس، مقترنا مع الحشد النجمى بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) فى برج الثور، حيث نراهما متجاوران فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل فى ذلك اليوم، ويظلا مرئيان بالسماء حتى يبدأ المشهد فى الغروب بحلول الـ 2:15 صباحا تقريبا.

ويلاحظ أيضا وجود كوكب المشتري ونجم الدبران بالقرب من القمر فى ذلك اليوم أيضا، علما بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة فى السماء الشمالية، والذى يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك سُمى بالأخوات السبع.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، أن توقيت الظواهر الفلكية ينطبق مع توقيت سماء القاهرة، وأفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هى البعيدة عن التلوث الضوئى مثل البحار والحقول والصحارى والجبال.

وأشار إلى أن اقتران الاجرام السماوية هو رؤية إحداهما بقرب الأخر فى السماء، وهو تقارب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات، مؤكدا أن الظواهر الليلية ليس لها أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على العين لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.