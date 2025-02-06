شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تبحث تعزيز التعاون مع "الإيسيسكو" لدفع التنمية عبر علوم الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، مع الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وذلك يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 بمقر المنظمة في الرباط.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال علوم الفضاء وتطبيقاتها، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وأكد الدكتور المالك في بداية اللقاء على أهمية تطوير علوم الفضاء في دول العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن الإيسيسكو تعمل على تعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال مع مؤسسات مرموقة مثل مؤسسة الفضاء الأمريكية ووكالات الفضاء في باكستان وأذربيجان. كما استعرض جهود المنظمة في إنشاء إدارة متخصصة في علوم الفضاء، وتنظيم سلسلة ورش عمل تدريبية لنموذج "كان سات" للأقمار الصناعية، والتي تم تنفيذها في ثلاث دول إسلامية، معربًا عن استعداد المنظمة لتنفيذ البرنامج في مصر بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

من جانبه، استعرض الدكتور شريف صدقي جهود وكالة الفضاء المصرية في تطوير تكنولوجيا الفضاء محليًّا وإقليميًّا، من خلال برامج بحثية متقدمة ودورات تدريبية لفائدة الشباب في مصر والدول الأفريقية. كما وجه الدعوة إلى المدير العام للإيسيسكو لزيارة مقر الوكالة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في تطوير مناهج دراسية تعتمد على علوم الفضاء، وتستهدف طلاب الجامعات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بدول العالم الإسلامي.

وشهد اللقاء مناقشات حول توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين، تهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في علوم الفضاء، وتوظيف تطبيقاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية الملحة.

حضر اللقاء من جانب الإيسيسكو الدكتور رحيل قمر، رئيس قطاع العلوم والبيئة، والسيد أسامة هيكل، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والدكتور محمد شريف، مستشار بقطاع العلوم والبيئة.