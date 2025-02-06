شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم لجائزة شروق شيمى لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن صحيفة الأهرام إبدو الناطقة باللغة الفرنسية، بالتعاون نقابة الصحفيين، عن فتح باب التقدم للدورة الأولى لجائزة شروق شيمي التشجيعية لأفضل الأعمال الصحفية الرياضىة.

تقدم الأهرام إبدو جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي الرياضي، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى خمسة عشر ألف جنيه، الجائز الثانية عشرة آلاف حنيه، وتُمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الزميلة الصحفية شروق شيمى في 22 مايو من كل عام.

‎زتهدف الأهرام إبدو من خلال هذه الجائزة إلى أن تمنح إلى الصحفيين الذين تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية الرياضية خلال عام 2024، على أن تكون هذه الجائزة عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

‎شروط التقدم لجائزة شروق شيمي:

‎1- تسري الشروط على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية.

2- يجب أن تكون سن المتقدمة أو المتقدم لايزيد على 50 سنة.

3- و يشترط أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة في جدولي تحت التمرين، أو المشتغلين.

‎4- أن تكون المادة الصحفية المقدمة ملتزمة بالأصول المهنية

‎5- أن تكون قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية، أو الحزبية، أو الخاصة

‎6- ويرفق المتقدمون بأعمال بالصحف المطبوعة نسخة من أصل العمل في الصحيفة.

‎كيفية التقدم للجائزة :

‎يبدأ التقديم للجائزة عن عام 2024 يوم 1 مارس 2025، ولمدة شهر؛ بحيث ينتهي التقديم في 31 مارس 2025.

‎ويُرجى من المتقدمين للجوائز إرسال الأعمال على البريد الإلكتروني للجريدة [email protected]