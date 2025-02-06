شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نستهدف إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن العمل جارى حاليًا فى المرحلة الثالثة من تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتى تضم العقارات من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب .

وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة ، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني للمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى لاستكمال المخطط العام لتطوير وسط القاهرة الخديوية لتحقيق أقصي استفادة من الأصول و الفرص الاستثمارية الكاملة في قلب المدينة ، وتطوير الممرات البينية و التي تمثل جزءً هامًا من تركيب و شكل القاهرة الخديوية، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، مع تكثيف الأنشطة الترفيهية و السياحية بها ، لتعزيز تراثها و هويتها المميزة، واستغلالها ثقافيًا، وفنيًا بما يليق بأهمية المنطقة.

