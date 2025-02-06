شكرا لقرائتكم خبر عن "التأثير السلبى للسوشيال ميديا" ثالث حلقات بودكاست المجلس القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

واصل المجلس القومى للمرأة، حلقات البودكاست، والذى يطلقه المجلس من داخل استوديوهاته لأول مرة تحت عنوان "الكلام على ايه".

واستضافت ثالث حلقات بودكاست المجلس القومى للمرأة، فى حلقة جديدة من "الكلام على إيه"، استشارى الصحة النفسية الدكتورة أمل محسن في لقاء خاص عن "التأثير السلبي للسوشيال ميديا" ، تناقش فيه مخاطر السوشيال ميديا على حياتنا وحياة أولادنا وكيف يمكن حمايتهم منها، كما نتعرف على أسباب تحول البعض لمدمنين لها وطرق الوقاية والعلاج، إضافة إلى ذلك تتحدث عن العلاقات التى تنشأ على السوشيال ميديا وخطورتها وكيف يمكن أن تتحول إلى جرائم نصب وابتزاز الكترونى.

فى البداية أكدت استشاري الصحة النفسية الدكتورة أمل محسن، أن السوشيال ميديا جعلت طاقتنا مفتوحة للاستقبال وللاسف مفيش إرسال ، لافته إلى أن السوشيال ميديا لها إيجابيات وسلبيات وهناك محتوى هادف وهناك محتوى مدمر.

وأضافت: السوشيال ميديا عنوان كبير فيها جانب مضئ وجانب مظلم وقد تكون مصادر مهمة للمعرفة والتعلم والأخبار ولكن فيها جانب مظلم وتأثيرات أخرى سلبية كثيرة.

وتحدثت عن كيفية التعامل مع المراهقين وإدمانهم للسوشيال ميديا قائلة : لازم ندرك كيف نقنع أبناءنا فى مرحلة المراهقة بأن ما يشاهدونه على الوشيال ميديا ليس بالضرورة حقيقى، مضيفه: عشان نقنع ولادنا لازم يكون بنماذج حقيقة من الواقع وننزل لفكرهم ومستواهم ونقنعهم بأمثله ناجحه إيجابية حقيقة وعلى النقيض هناك أمثله مصطنعه ليس لهم هوية.

وتابعت: لازم يكون عندنا وعى واحنا بنتعرض للسوشيال، لافته إلى أن من بين الآثار السلبية للسوشيال ميديا أنها غيرت مفاهيمنا عن كل حاجه حقيقة وحولتها لحاجه مش حقيقة ، كما أنه أثرت على حالة الرضا لدى البعض ، وقد تؤدى إلى ازدواجية وتسبب مرض نفسى.

وقالت: السوشيال ميديا بقت متاحه لدرجة موجود فى كل مكان وفى اى وقت وجعلت طاقتنا دائما مفتوحة للاستقبال وليس للإرسال.

وتابعت: لازم نحمى أولادنا من إدمان السوشيال ميديا ذلك من خلال الاهتمام بالرياضة فى كل مراحل العمر، فالشخص المدن للسوشيال ميديا لديه مساحه من الفراغ ومحتاج يحقق ذاته.

وأكدت: أهم حاجه فى الدنيا نزرعها فى الجيل الجديد الرياضة عشان نقدر نحميهم من التأثيرات السلبية السوشيال ميديا .

يذكر أنه فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة المستمرة لنشر الوعى بقضايا المرأة والأسرة المصرية، وحرصًا منه على تطوير أساليب وصوله إلى الجمهور، والوصول الى شريحة كبيرة من متابعي منصات التواصل الاجتماعى وخاصة الشباب، يطلق المجلس القومي للمرأة أول بودكاست يناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية بعنوان "الكلام على ايه".

وتم تصوير حلقات البودكاست باستوديو المجلس القومي للمرأة ويعد باكورة الأعمال الإعلامية له، ويتضمن الموسم الأول من البودكاست ثمان حلقات تقدمها الاعلامية سارة قناوى ، تناقش قضايا متنوعة منها أن العمر مجرد رقم وتأثير مواقع التواصل الاجتماعى على المراهقين وتحديات العام الأول فى الزواج وغيرها من القضايا العامة التى يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين ، وسوف يتم عرضه على جميع منصات التواصل الاجتماعى الرسمية للمجلس، وقد أطلق المجلس اليوم برومو للتنويه عن البودكاست، وسوف تذاع حلقاته بدءًا من الأسبوع القادم.

تجدر الإشارة إلى أن استوديو المجلس القومى للمرأة هو استوديو تلفزيونى متخصص فى إنتاج مواد إعلامية توثق جهود المجلس وأنشطته وتناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية، وقد شهد إطلاق مواد إعلامية متنوعة خلال الانتخابات الرئاسية 2024.